【モデルプレス＝2026/03/22】タレントのスザンヌが3月22日までに、自身のInstagramを更新。息子の小学校卒業を報告し、反響を呼んでいる。【写真】39歳美女タレント「幸せが溢れてる」息子の小学校卒業式ショット◆スザンヌ、息子の小学校卒業を報告スザンヌは「息子の小学校卒業式でした」と、息子が小学校を卒業したことを報告し、卒業式会場の入口での記念ショットや、小学生時代の息子との2ショットなどを投稿。小学校入学の