米政府系の放送局、ラジオ・フリー・アジアが20日までに北朝鮮の内部消息筋の話として伝えたところでは、同国では韓国との軍事境界線に近い最前線部隊への志願を高校卒業予定者に事実上強要する動きが広がっているという。最前線部隊は山岳地帯に位置し、訓練の厳しさや生活環境の劣悪さで知られる。さらにもうひとつ、場合によっては命取りになる危険要素がある。韓国に逃れた脱北者の団体が風船にくくりつけて飛ばす、金正恩体制