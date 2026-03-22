フリーアナウンサーの高橋真麻が21日に自身のアメブロを更新。家族でしゃぶしゃぶ専門店『しゃぶ葉』を訪れたことを報告した。【映像】高橋真麻、久々に撮影した“貴重な”夫婦ショットを公開この日、高橋は「家族でしゃぶ葉に行きまして ラムしゃぶも食べられるコースにした」と報告。同店について「未就学児は無料だし（それでいて子供が喜ぶパフェやクレープ作り、綿あめ作りもあり）」と子連れに嬉しいサービスを紹介した