大分市の高崎山自然動物園は２１日、サルの人気投票「選抜総選挙」の結果を発表した。「かわいさ真剣勝負」がテーマの今回は、総選挙に初めてエントリーした「ダブリュ」（８歳、雌）が頂点に輝いた。総選挙は２０１３年度から続く恒例イベントで、今回は職員が選んだ１０匹（雄５匹、雌５匹）が参加した。２月１４日〜３月１４日に、園内の投票箱やメールで投票を受け付けた。かつて獣医師が目印として背中に「Ｗ」の文字の