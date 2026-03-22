元スピードスケート金メダリストの高木菜那（※高＝はしごだか、33）が22日、都内で行われた自著『7回転んでも8回起きる』（徳間書店）取材会に出席。自身初の著書を出版した経験がミラノ・コルティナオリンピックの解説に生きたことを語った。【写真】自著をアピールする高木菜那『7回転んでも8回起きる』は、「最後まで読んでほしい」と、読みやすさを大事にして書いたという。「もともと言語化することは得意。どんな言葉を