【セリエA】パルマ 0−2 クレモネーゼ（日本時間3月21日／エンニオ・タルディーニ）【映像】鈴木彩艶を襲った「急加速イーグルショット」日本代表GKもお手上げの一撃だった。実戦復帰2戦目となったパルマの守護神・鈴木彩艶が失点した超絶シュートにはファンも同情の声を寄せている。日本時間3月21日のセリエA第30節で、パルマはホームでクレモネーゼと対戦。昨年11月に左手を骨折した鈴木は、前節のトリノ戦で先発復帰し（1−