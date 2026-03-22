◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神の中野拓夢内野手（29）が22日、開幕前最後のオープン戦となるオリックス戦（京セラドーム）で美技を披露した。2回、先頭の太田の放った二塁後方への飛球を自慢の快足を飛ばして追いかけると、落下地点に入って伸ばしたグラブで見事に捕球。昨季ゴールデングラブを受賞した守備力を見せつけた。Xではファンも「これはエリア51」などと広い守備範囲に驚