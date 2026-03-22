３月の欧州遠征に臨む日本代表にも選ばれている名手が、まさかの失策だ。サンフレッチェ広島は３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグライン度（WEST）第８節で、清水エスパルスと敵地で対戦している。19分に吉田豊の豪快なシュートで先制点を献上。その２分後、追加点を奪われる。 味方のバックパスを受けたGK大迫敬介だが、キープしているところでプレスをかけてきた清水のFWオ・セフンをかわし切れず、そのまま押