試合前の国立で“まさかの光景”だ。川崎フロンターレは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で横浜F・マリノスと対戦する。15時キックオフの約４時間前、クラブ公式Xが投稿した動画が反響を呼んだ。「馬がウォーミングアップのため陸上トラックへ」と題された映像には、会場の国立競技場のトラックを颯爽と駆ける一頭の馬の姿が。サッカーの試合前とは思えない異様な光景に、SNS上では驚きの声が相次いだ。&#