スターダストプロモーション所属、EBiDAN注目の6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）のメジャーデビュー曲が「メロ・コレクション」に決定。また、デビューのサプライズ発表と本人コメントが収められたティザー映像が22日に公開された。【動画】Lienel、メジャーデビュー決定のサプライズ発表Lienelのメジャーデビューは3月18日、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リリースイ