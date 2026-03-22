中京１１Ｒ・愛知杯・Ｇ３・馬トク激走馬＝マピュース昨年の中京記念を制したマインドユアビスケッツ産駒が得意コースで巻き返す。初ダートの根岸ステークスは５着と今後の選択肢を広げるレース。今回、芝再投入となるが小島良助手は「中京は勝っていて、牝馬同士だし条件はいい」とコメントした。昨年の桜花賞で４着と、このメンバーで実績、ポテンシャルとも最上位級の評価を与えていい。２月２４日に外厩・山元トレーニング