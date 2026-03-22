◆米男子ゴルフツアーバルスパー選手権第３日（２１日、フロリダ州・イニスブルック・リゾート＝７３５２ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、４９位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）が５バーディー、３ボギーの６９で回り、通算２アンダーの２５位に順位を上げた。３７位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は２バーディー、２ボギーの７１で、１アンダー３８位。２７位で出た平田憲聖（エレコム）