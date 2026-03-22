◆オープン戦中日―ロッテ（２２日・バンテリンドーム）「２番・二塁」でスタメン出場予定だった中日・田中幹也内野手が、試合に出ることなく交代した。プレーボール直前に、交代のアナウンスが流れた。田中に代わり、二塁の守備には辻本が就いた。１８日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）では、「１番・三塁」で出場予定だった福永が、「足の張り」で第１打席に代打を送られて緊急交代していた。