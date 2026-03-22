【昭和〜平成スター列伝】２０１１年３月１１日に東日本大震災が発生してから１５年が経過した。例年通り震災当日までは連日、津波の映像がテレビで流されていたが、翌日からは日常の風景に戻った。実は当時“悪魔仮面”ことケンドー・カシンも仙台市内の山奥で被災していた。記者は宮城・石巻市出身で、カシンは青森・南津軽郡常盤村（現・藤崎町）出身。同じ東北人同士ということもあり、毎日電話をかけ続けたが、通じたのは地