◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島―ソフトバンクのスタメンが発表された。広島の先発は栗林。今季から先発に転向した通算１３４セーブの元守護神は開幕３戦目の２９日・中日戦（マツダ）に先発見込みで、開幕前の最終登板となる。来日２年目のエレフリス・モンテロ内野手はベンチスタート。２戦連続で一塁は佐々木で三塁は小園。新井監督は前日２１日にモンテロの状態や兼ね合いであること認め