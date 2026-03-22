◆プレミアリーグ▽第３１節リーズ０―０ブレントフォード（２１日、エランド・ロード）リーズ所属の日本代表ＭＦ田中碧は後半２４分から途中出場。１月２６日のエバートン戦で途中出場して以来、約２か月ぶり、リーグ８試合ぶりの出番となった。試合はスコアレスドローとなり、リーグ６戦勝ちなしとなった。田中は、２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦（いずれもアウェー）の親善試合２試合を行う森保ジャパン