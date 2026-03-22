【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの滝沢眞規子が3月21日、自身のInstagramを更新。多種の作り置きおかずを公開した。【写真】47歳3児の母モデル「季節を感じられるメニューが素敵」彩り豊かな作り置きおかず9種◆滝沢眞規子、作り置きおかず公開滝沢は「お休みの日にささっと作り置きです」とコメントし、保存容器に詰められた「ピリ辛ナス」「おから煮」「菜の花とスナップエンドウのマリネ」「人参ラペ」「紫芋のマッシュ」と