【モデルプレス＝2026/03/22】YouTuberのヒカル（34）が3月20日、同じくYouTuberとして活躍するエミリンのYouTubeチャンネルに出演。新恋人について語る場面があった。【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女の似顔絵◆ヒカル、現在の恋人について明かす「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」と題した動画を公開したエミリン。ヒカルの現在の恋愛事情について