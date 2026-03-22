【連休最終日は雨】 天気は下り坂に向かっています。正午現在、熊本県や長崎県、宮崎県や鹿児島県で雨が降りだしました。また、今週は短い周期で天気が変わり、「菜種梅雨」になりそうです。 、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。今週は「低気圧」が次々と通過していく ２２日（日）夜には、九州南部付近を「低気圧」が前線を伴って通過します。そのため、鹿児島県では、局地的に積乱雲が発生し落雷や竜巻などの激しい突