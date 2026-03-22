◇第98回選抜高校野球大会第4日1回戦神戸国際大付3―4九州国際大付（2026年3月22日甲子園）神戸国際大付が昨秋の明治神宮大会決勝で敗れた九州国際大付に延長11回の激闘の末に逆転サヨナラで敗れ、5年ぶりの初戦突破はならなかった。昭和の大スターと同じ読みを持つ石原悠資郎外野手（ゆうじろう＝3年）は「3番・DH」で先発。5打数1安打3三振に終わり、悔しさが口を突いて出た。「1、2打席目に、ちょっと対応できな