フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が22日に自身のインスタグラムを更新し、7月上旬で同局を退社することを発表した。同局では近年、アナウンサーの退職が相次いでいる。直近1年（25年3月以降）では永島優美アナ、椿原慶子アナ、西岡孝洋アナ（25年3月退社）。岸本理沙アナ（25年6月退社）、青嶋達也アナ（25年8月に定年退職）藤本万梨乃アナ（25年末退社）、小澤陽子アナ、勝野健アナ（26年3月退社発表）。今回の竹内アナを