TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、同日が最後のレギュラー出演となるTBSラジオ「爆笑問題日曜サンデー」（日曜午後1時）にアシスタントとして生出演した。冒頭、「TBSアナウンサー山本恵里伽です！」と元気よくあいさつすると、爆笑問題の太田光から「エリカ様！」と合いの手を入れられた。山本アナはすかさず「酒が飲みたい！」と第一声。「ストレート！」と続け、太田は「最後のエリカ様のおたけび！」と喜んだ。山本ア