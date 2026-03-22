【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GLAYが『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』をスタート。その公式レポートが到着した。 ■懐かしのナンバーや未発表曲のサプライズにファン熱狂！ GLAYが3月20日の栃木・宇都宮市民会館公演を皮切りに、全国15箇所16公演で行われるライブツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』をスタートさせた。 2025年6