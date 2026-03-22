◇米男子ゴルフツアーバルスパー選手権第3日（2026年3月21日フロリダ州イニスブルック・リゾート・コパーヘッドC＝7352ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、49位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）が69をマークし、通算2アンダーで25位に浮上した。71で回った金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は1アンダーの38位、平田憲聖（25＝ELECOM）は1オーバーの60位に後退。任成宰（27＝韓国）が11アンダーで首位を