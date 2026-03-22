女優で歌手小泉今日子（60）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。女優飯島直子とタレントYOUと対談して、恋愛＆結婚観について語った。互いに離婚歴があることを語った直後、飯島に「今後はどうですか…どうですか？」と恋愛と結婚観について質問された。小泉は「私は、もうネコ」と話した。飯島が「ネコちゃん」と念押し。小泉は「…十分楽しいかも」と発言をした。ここでYOUが飯島に「どなたかいらっし