パイレーツ戦の2回、三振に倒れたブルージェイズ・岡本。3打数無安打だった＝ブラデントン（共同）【ブラデントン（米フロリダ州）共同】米大リーグは21日、オープン戦が各地で行われ、ブルージェイズの岡本はフロリダ州ブラデントンでのパイレーツ戦に「7番・三塁」で出場し、3打数無安打だった。チームは3―8で負けた。ホワイトソックスの村上はレッズ戦に「4番・一塁」で出場し、4打数1安打。チームは7―11でサヨナラ負けし