元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が22日までに自身のインスタグラムを更新。シースルーロングスカートショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ちょっとだけ女子旅してきました」とつづり始めた。「なんと今回！@onnanoko_gohanが大阪まで来てくれて。本当にありがたすぎる機会でした。毎日バタバタなママ生活の中で、子どもとの時間も大切で幸せなんですが、こうしてお仕事で外に出られる時間って特別で