タレントYOU（61）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。恋愛＆結婚観について語った。対談相手は女優で歌手小泉今日子と女優飯島直子。互いに離婚歴があることなどを語った直後、YOUが「もう人間の男の人とかは…」と切りだすと小泉が「どうですか、どうでしょう？」と切り込んだ。YOUは「十分に…」と含みを残してしゃべると飯島が「堪能しましたか」とその後の言葉を継いだ。YOUはつられて「堪能しまし