写真家で映画監督の蜷川実花氏（53）が21日、Xを更新。『幽☆遊☆白書』『HUNTER×HUNTER』作者の冨樫義博氏と『美少女戦士セーラームーン』作者の武内直子氏、大物漫画家夫婦の近影を公開した。蜷川氏は、ダンスカンパニーDAZZLEとコラボしたイマーシブシアター「花宵の大茶会」を5月24日まで京都・北野天満宮で上演中。「観に来てくださったゲストの皆様にも好評でとても嬉しい！」と感謝を述べるとともに、「今回なんと武内直子