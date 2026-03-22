お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が２２日、東京・調布市のアミノバイタルフィールドで初小説「青天」（文藝春秋刊）のサイン本“ハンドオフ”お渡し会を行った。喉の不調により２月１８日に３週間の休養を発表し、３月１３日の日本アカデミー賞授賞式で仕事復帰。この日は相方・春日俊彰の持ちネタ「トゥース！」と叫びながら登場した。若林は「（早朝の）３時までラジオをやって３時間しか寝てない」とボヤきながらも、