◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４Ｘー３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。同大会の王者で、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）がサヨナラで再び神戸国際大付に勝利し、４年ぶりに初戦を突破した。イチローさん、“カツ”ましたー！。２０日にイチロー氏から５１個のカツサンドの差し入れがあり、そのうちの３箱を平らげた吉田