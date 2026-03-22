昨年６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、最新ショットを披露した。朝比奈はインスタグラムに「最近の気分はちょっぴり甘め。ピンクが好きみたい」と記し、ピンク色のシャツにカーキ色のロングコートを羽織った姿を投稿。サングラスをかけたりタンブラーを持ったりしてポーズを決めるショットをアップした。この投稿にファンからは「うーむ綺麗」「柔らかな彩さん、素敵です」