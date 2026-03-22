◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）試合前のメンバー交換でヤクルト・池山隆寛監督が赤いマスクをつけて登場した。日本ハム・新庄監督から贈られたもので、３連戦の最後につけることを予告していた。「シーズンで使うかどうかはちょっとクエスチョンなんですけど」と笑っていた。前日は同様にプレゼントされていた黒いマスクを装着していた。