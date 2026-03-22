誰かにプレゼントを贈るときは相手が喜んでくれるかはもちろん考えますが、選ぶプレゼントで自分のセンスを試されているようで緊張しませんか？ 大切な人に贈るものほど、思い出に残るような素敵なものを用意したいですよね。今回はそんなプレゼント選びのエピソードを筆者友人が教えてくれました。 これなら外さないでしょ！ 選んだプレゼントがまさかの不評！？ 原因は……？