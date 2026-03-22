◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人は２２日、楽天戦（東京ドーム）のスタメンを発表した。佐々木俊輔外野手がオープン戦初の５番起用。打率３割８分５厘とアピールを続けており、松本剛外野手らと中堅のレギュラーを争っている。増田陸内野手が「７番・二塁」で２試合ぶりの先発出場。山瀬慎之助が先発マスクをかぶる。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１番（左）キャベッジ２番（中）松本３番（遊