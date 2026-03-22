スターダストプロモーション所属の6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienelが、6月3日に発売するメジャーデビュー楽曲のタイトルを発表した。記念すべきメジャーデビュー楽曲タイトルは、「メロ・コレクション」に決定した。また、デビューのサプライズ発表と本人コメントが収められたティザー映像も本日公開された。https://youtu.be/LvKjpkceN-s3月18日に、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リ