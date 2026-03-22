インスタグラム更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間22日、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で愛犬デコピンの最新ショットを公開すると、ファンから歓喜の声が上がった。つぶらな瞳のデコピンが、すまし顔でカメラを見つめている。シーズン開幕へ着々と準備を進める大谷が、デコピンの最新ショットを公開。3連休最終日の日曜午前、SNSにはファンの喜びコメントがあふれた。「きゃわいい」「デコピン