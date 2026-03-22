◆米女子プロゴルフツアーファウンダーズ・カップ第３日（２１日、米カリフォルニア州・シャロンハイツ・クラブ）第３ラウンドが行われ、１７位で出たツアールーキーの原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算９アンダーでトップと８打差の５位に浮上した。ともに、この日のベストスコア６６をマークした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）