歌手の相川七瀬（51）が21日、自身のインスタグラムを更新。通っていた国学院大大学院を修了したことを報告した。 【写真】艶やかはかま姿で大学院修了を伝えた はかま姿の画像とともに「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました。これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています。春からも、気持ちを新たに、一歩一歩丁寧に歩んでいきます」とつづり、ファンに感謝を伝えた。 相