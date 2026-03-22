脳腫瘍を検出し、その経過をリアルタイムで追跡できる画期的な血液検査が、世界的な注目を集めている。初期の研究段階ではあるが、この検査の精度は90％を超えており、将来的には地域のクリニック（かかりつけ医）などで、現行の方法よりもはるかに迅速に致命的な腫瘍を特定できる可能性がある。 【写真】ステージⅣのがん公表→5年後に脳腫瘍超人気バンドのメンバーが死去 この新手法は、血液中に含まれ