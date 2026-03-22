清水と広島が対戦サンフレッチェ広島は3月22日、明治安田J1百年構想リーグの第7節で清水エスパルスとアウェーで対戦。日本代表の英国遠征メンバーにも選出されたGK大迫敬介がまさかのミスから失点を献上してしまった（FOOTBALL ZONE編集部）