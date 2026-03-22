映画『デルタ・フォース』と『地獄のヒーロー』シリーズなどで人気を集めたハリウッドのアクション俳優チャック・ノリスが19日に死去した。86歳だった。AFP通信など外信によると、遺族は20日に交流サイト（SNS）で声明を出し、「愛するチャック・ノリスが前日朝に急死した」と明らかにした。遺族は「彼は人々にとって武術家であり俳優、力の象徴だった。私たち家族には献身的な夫であり父、祖父だった」と伝えた。死因は公表されな