トランプ大統領は韓国をはじめとする5カ国に向けホルムズ海峡に軍艦を派遣してほしいと要求している。ホルムズ海峡を通じて相当量の原油を輸入しているためそうする責任があるという論理を掲げた。だが反応は冷ややかだ。戦争当事国ではないという立場だ。今回の戦争に対する米国内の反発も少なくない。米国家テロ対策センターのジョー・ケント所長は18日、「イランは差し迫った脅威ではなかったのに戦争を起こした」として辞任を