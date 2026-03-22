予想とは異なる状況展開だ。国際原油価格の急騰という変数をまともに考慮していない。米国・イスラエルとイランの戦争を起こしたトランプ米大統領に対する国際社会の評価だ。トランプ大統領がホルムズ海峡封鎖の影響を看過していたという意味だ。彼の計画と違い拡大に突き進む今回の戦争は世界経済を強打し中東のエネルギー産業を焦土化させている。トランプ大統領の計算ミスはさまざまな大きな問題として現れた。当初トランプ大統