歌手の堀ちえみ（59）が21日、自身のブログを更新。夫・尼子勝紀さんとの2ショットを公開した。【写真】デビュー44周年で再婚夫との“顔出し”2ショットを披露した堀ちえみこの日デビュー44周年を迎えた堀。「お夕飯の最後に、主人からのサプライズ！」と、デビュー記念日をお祝いされたことを明かし、記念のケーキを披露した。ケーキを前に寄り添う夫婦ショットも公開。「これからもずっと、頑張ります。とりあえずは…来年