元プロレスラーの高田延彦（63）が22日、自身のインスタグラムを更新し、妻でタレントの向井亜紀（61）が大学を卒業したと明かし、卒業式の夫婦ショットを披露した。「春分の日は向井の卒業式二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま40年間大切に保管してあった宝物」と書き出し、振り袖に袴姿の向井と茶色のスーツ姿の自身の夫婦ショットや「日本女子大学卒業式