元プロレスラー・タレントの高田延彦（※高＝はしごだか、63）が22日、自身のインスタグラムを更新し、妻のタレント・向井亜紀（61）が大学を卒業したことを明らかにした。【写真】向井亜紀、大学卒業で袴姿夫・高田延彦と2ショット高田は「春分の日は向井の卒業式」と、向井との2ショットを披露。「二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま40年間大切に保管してあ