全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜ムンバイ線を3月29日から増便する。現在は火・木・金・土・日曜の週5往復を運航しており、これを1日1往復に増やす。7月18日から3月31日までは火・金・日曜の週3往復に期間減便する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が10時間5分、ムンバイ発が8時間25分。ANAのインド路線はこの他に、東京/羽田〜デリー線を1日1往復運航している。■ダイヤNH829東京/成田（11：15）