ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫のパフォーマンスに高評価が与えられている。三笘は今月4日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦に先発出場した際に左足首を負傷したこと影響もあり、前節のサンダーランド戦は欠場したが、21日に行われた第31節のリヴァプール戦では76分から途中出場を果たし、ドリブル突破から決定機を演出するなど、2−1で勝利したチームに貢献していた。このパフォーマンスから出場時間は