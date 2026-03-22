有明海に面する南島原市に「トラフグ」を陸上養殖し、加工・販売まで一貫して行う水産会社があります。 トラフグのおいしさを未来に伝えたい。 水産業を担う次世代の人材育成にも力を入れています。 【NIB news every. 2026年3月5日放送より】 いけすの中で元気に泳ぐトラフグ。 天候に左右されないこだわりの飼育環境と、最新の技術で新鮮な商品を消費者に届けます。 目指すのは次の世代につながる未来の水産業の